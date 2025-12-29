Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки «Центр»

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Гавриловка, Крутояровка, Новопавловка Днепропетровской области, Торецкое, Светлое, Гришино, Шевченко, Шиловка, Белицкое, Водянское, Доброполье и Новый Донбасс Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 495 военнослужащих», — говорится в сообщении российского военного ведомства.