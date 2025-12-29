Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы «Южной» группировки

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Черевковка, Алексеево-Дружковка, Долгая Балка, Резниковка и Славянск Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль «Hummer» производства США, восемь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе три производства стран НАТО.