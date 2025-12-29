Ричмонд
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы «Южной» группировки

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск за сутки уничтожили до 205 военнослужащих ВСУ и пять боевых бронированных машин в Донецкой Народной Республике, сообщило журналистам Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Черевковка, Алексеево-Дружковка, Долгая Балка, Резниковка и Славянск Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль «Hummer» производства США, восемь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе три производства стран НАТО.

