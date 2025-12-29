Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы «Южной» группировки

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль «Hummer» производства США, восемь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе три производства стран НАТО.