Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия сил «Запада»

«Всего в зоне ответственности группировки войск “Запад” потери противника составили более 210 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 и два бронеавтомобиля HMMWV производства США, а также бронемашину Iveco итальянского производства и бронетранспортер Senator канадского производства. Уничтожены 21 пикап и пять складов боеприпасов», — добавили в МО РФ.