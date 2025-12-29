Ричмонд
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия сил «Запада»

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Российская группировка «Запад» нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял более 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах Купянска-Узлового, Подолов и Глушковки в Харьковской области, Дробышево, Красного Лимана и Ильичевка в Донецкой Народной Республике.

«Всего в зоне ответственности группировки войск “Запад” потери противника составили более 210 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 и два бронеавтомобиля HMMWV производства США, а также бронемашину Iveco итальянского производства и бронетранспортер Senator канадского производства. Уничтожены 21 пикап и пять складов боеприпасов», — добавили в МО РФ.