ВС России отразили две атаки ВСУ, пытавшихся прорваться в Купянск

«На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две атаки формирований 144-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ, включая иностранных наемников, в районах населенных пунктов Паламаревка и Благодатовка с целью прорыва в город Купянск Харьковской области. Уничтожено 26 боевиков и 17 единиц военной техники», — говорится в сводке российского ведомства.