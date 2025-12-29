Ричмонд
Российские бойцы поразили танк Leopard ВСУ в ДНР

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Расчеты БПЛА «Рубикона» и 15-й отдельной мотострелковой бригады обнаружили и вывели из строя танк Leopard ВСУ в районе населенного пункта Сергеевка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Совместными разведывательными мероприятиями расчетов БПЛА Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России “Рубикон” и подразделений ВБПС из состава 15-й отдельной мотострелковой бригады в одной из лесопосадок вблизи н. п. Сергеевка в ДНР была обнаружена замаскированная позиция танка Leopard 1A5 ВСУ производства Германии. По укрытию боевой машины противника была нанесена серия ударов операторами дронов-камикадзе центра “Рубикон” и гвардейцев-мотострелков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что удары наносились по башне танка, вследствие чего техника была выведена из строя.

