Российские бойцы поразили танк Leopard ВСУ в ДНР

«Совместными разведывательными мероприятиями расчетов БПЛА Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России “Рубикон” и подразделений ВБПС из состава 15-й отдельной мотострелковой бригады в одной из лесопосадок вблизи н. п. Сергеевка в ДНР была обнаружена замаскированная позиция танка Leopard 1A5 ВСУ производства Германии. По укрытию боевой машины противника была нанесена серия ударов операторами дронов-камикадзе центра “Рубикон” и гвардейцев-мотострелков», — говорится в сообщении.
Отмечается, что удары наносились по башне танка, вследствие чего техника была выведена из строя.