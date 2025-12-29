Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ осталось до Сум менее 20 км

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российским войскам осталось менее 20 км до населенного пункта Сумы Сумской области. Об этом сообщил командующий группировкой «Север» генерал-полковник Никифоров.

Источник: РИА "Новости"

«При этом до областного центра [Сумской области] передовым подразделениям осталось менее 20 км. В Харьковской области полоса безопасности составляет до 15 км в глубину и свыше 130 км по фронту», — сказал он, отвечая на вопрос верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина.