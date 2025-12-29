«При этом до областного центра [Сумской области] передовым подразделениям осталось менее 20 км. В Харьковской области полоса безопасности составляет до 15 км в глубину и свыше 130 км по фронту», — сказал он, отвечая на вопрос верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина.
ВС РФ осталось до Сум менее 20 км
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российским войскам осталось менее 20 км до населенного пункта Сумы Сумской области. Об этом сообщил командующий группировкой «Север» генерал-полковник Никифоров.