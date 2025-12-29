ВС России продолжат освобождать новые регионы, заявил Герасимов

«Выполнение задач по освобождению Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей будет продолжено в соответствии с замыслом», — сказал он в ходе совещания по ситуации в зоне СВО.
