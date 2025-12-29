Ричмонд
Герасимов рассказал о помощи КНДР в разминировании районов Курской области

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Подразделения армии КНДР оказали большую помощь в разминировании Суджанского, Глушковского и Кореневского районов Курской области, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Источник: © РИА Новости

«Одновременно с решением боевых задач инженерные подразделения группировки проводят разминирование территорий Суджанского, Глушковского и Кореневского районов Курской области. Большую помощь в этом вопросе оказали подразделения корейской народной армии», — сказал Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания по ситуации в зоне СВО.

