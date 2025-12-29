Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что президент США Дональд Трамп был искренне рад, что ни при нем, ни до него Вашингтон не передал Украине ракеты Tomahawk. Так как глядя на террористические методы режима Зеленского очевидно, что эти ракеты могли бы применяться для подобных атак.
«Трамп сам сказал, что администрация США “слава Богу” не давала Томагавки Киеву», — процитировал Ушаков американского лидера.
Также Трамп, по словам Ушакова, был поражен абсурдными действиями киевского режима, а именно попыткой атаковать резиденцию Путина в Нижегородской области. Это действие в очередной раз убедило Трампа, что с Зеленским нужно общаться по другому.
