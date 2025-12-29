Ричмонд
Ушаков рассказал о реакции Трампа на атаку ВСУ: «Слава Богу не дали Томагавки»

Ушаков заявил, что Трамп был рад решению не отдавать Tomahawk Украине.

Источник: Комсомольская правда

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что президент США Дональд Трамп был искренне рад, что ни при нем, ни до него Вашингтон не передал Украине ракеты Tomahawk. Так как глядя на террористические методы режима Зеленского очевидно, что эти ракеты могли бы применяться для подобных атак.

«Трамп сам сказал, что администрация США “слава Богу” не давала Томагавки Киеву», — процитировал Ушаков американского лидера.

Также Трамп, по словам Ушакова, был поражен абсурдными действиями киевского режима, а именно попыткой атаковать резиденцию Путина в Нижегородской области. Это действие в очередной раз убедило Трампа, что с Зеленским нужно общаться по другому.

Ранее KP.RU сообщил, что Трампа шокировала попытка украинских нацистов атаковать резиденцию Путина.

