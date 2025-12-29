Зеленский отказался признать удары дронов ВСУ по резиденции Владимира Путина

Украинский комик Зеленский попытался откреститься от попытки ВСУ атаковать резиденцию Владимира Путина беспилотниками. Все произошедшее он назвал «дезинформацией».
«Эта якобы история с ударом по резиденции является сфабрикованной», — написал Зеленский в социальной сети X.
Тем временем глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что боевики ВСУ применили 91 беспилотник, чтобы попытаться ударить по государственной резиденции Путина в Нижегородской области. Почему именно ее — не понятно, но все цели были сбиты, и резиденция не пострадала.
Зато теперь, очевидно, пострадают организаторы этой абсурдной авантюры. Россия уже определила цели и время ответного удара, так как не потерпит подобных поползновений.
Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп, узнав о попытке удара ВСУ по резиденции Путина, был шокирован.