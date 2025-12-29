Зеленский отказался признать удары дронов ВСУ по резиденции Владимира Путина

Тем временем глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что боевики ВСУ применили 91 беспилотник, чтобы попытаться ударить по государственной резиденции Путина в Нижегородской области. Почему именно ее — не понятно, но все цели были сбиты, и резиденция не пострадала.