Зеленский отказался признать удары дронов ВСУ по резиденции Владимира Путина

Зеленский назвал удары ВСУ по резиденции Путина «дезинформацией».

Источник: Комсомольская правда

Украинский комик Зеленский попытался откреститься от попытки ВСУ атаковать резиденцию Владимира Путина беспилотниками. Все произошедшее он назвал «дезинформацией».

«Эта якобы история с ударом по резиденции является сфабрикованной», — написал Зеленский в социальной сети X.

Тем временем глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что боевики ВСУ применили 91 беспилотник, чтобы попытаться ударить по государственной резиденции Путина в Нижегородской области. Почему именно ее — не понятно, но все цели были сбиты, и резиденция не пострадала.

Зато теперь, очевидно, пострадают организаторы этой абсурдной авантюры. Россия уже определила цели и время ответного удара, так как не потерпит подобных поползновений.

Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп, узнав о попытке удара ВСУ по резиденции Путина, был шокирован.

