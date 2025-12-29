Ричмонд
В Минобороны рассказали об отражении атаки Киева на резиденцию Путина

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО с 28 по 29 декабря отразили атаку Киева с использованием 91 ударного БПЛА на резиденцию президента РФ в Новгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В период с 28 по 29 декабря текущего года средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации была отражена террористическая атака киевского режима с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата на резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области», — сказали в ведомстве.

В ходе отражения террористической атаки киевского режима над территорией Брянской области средствами ПВО в течение ночи было перехвачено 49 украинских БПЛА, летевших в направлении Новгородской области. Над Смоленской областью был сбит один украинский БПЛА, летевший в направлении Новгородской области. Над самим регионом до 07:00 мск 29 декабря были перехвачены 18 украинских БПЛА, летевших в направлении резиденции президента РФ, и с 07:00 до 09:00 мск — еще 23 украинских БПЛА, уточнили в ведомстве.

