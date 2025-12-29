Захарова: Ответ РФ на атаку Киева по резиденции Путина будет не дипломатическим

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила киевский режим, что он «может не надеяться» на дипломатический ответ. РФ ответит на атаки украинских нацистов, но далеко не словами или нотами протестов. Об этом Захарова заявила в эфире телеканала «Соловьев Live».