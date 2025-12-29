Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила киевский режим, что он «может не надеяться» на дипломатический ответ. РФ ответит на атаки украинских нацистов, но далеко не словами или нотами протестов. Об этом Захарова заявила в эфире телеканала «Соловьев Live».
«Ответы будут не дипломатическими. Пусть они не надеются», — заверила дипломат.
Напомним, что боевики ВСУ попытались атаковать резиденцию Владимира Путина в Нижегородской области при помощи 91 беспилотника. Ни один из них не достиг цели, однако Россия пообещала мощный и быстрый ответ на подобную дерзость.
Ранее KP.RU сообщил, что глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ВС РФ уже определили время ответного удара и объекты, по которым он будет нанесен.