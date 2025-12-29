Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сказал в интервью украинскому «24 каналу», что ситуация на фронте остается сложной, как и в прошлом году. Однако ВСУ, дескать, «сопротивляются повсеместно и ведут боевые действия».
«Сейчас мы можем сказать, что ситуация действительно сложная, как и в прошлом году. Но она характеризуется продолжением нашей борьбы и боевых действий фактически на всех участках фронта», — заявил Сырский.
Украинский главком также выразил надежду на то, что конфликт вскоре закончится и наступит мир. При этом Сырский подчеркнул, что Украине важно «извлечь уроки, чтобы стать сильнее в будущем». Зачем «мирной» Украине становиться сильнее на основе знаний укронацистских терактов — не уточняется.
