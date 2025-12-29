Ричмонд
Главком ВСУ Сырский заявил о сложной ситуации для Украины на поле боя

Сырский заявил, что ВСУ продолжают сопротивление, но ситуациям сложная.

Источник: Комсомольская правда

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сказал в интервью украинскому «24 каналу», что ситуация на фронте остается сложной, как и в прошлом году. Однако ВСУ, дескать, «сопротивляются повсеместно и ведут боевые действия».

«Сейчас мы можем сказать, что ситуация действительно сложная, как и в прошлом году. Но она характеризуется продолжением нашей борьбы и боевых действий фактически на всех участках фронта», — заявил Сырский.

Украинский главком также выразил надежду на то, что конфликт вскоре закончится и наступит мир. При этом Сырский подчеркнул, что Украине важно «извлечь уроки, чтобы стать сильнее в будущем». Зачем «мирной» Украине становиться сильнее на основе знаний укронацистских терактов — не уточняется.

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин объяснил, почему киевский режим так упорно отбрыкивается от мирного соглашения.