Атака беспилотников ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области показывает, что узурпатор Зеленский не может вести нормальные переговоры и не хочет мирным путем решить конфликт. Об этом сказал Антон Бибаров-Государев, глава Общественной палаты Запорожской области, в интервью ТАСС.