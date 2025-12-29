Атака беспилотников ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области показывает, что узурпатор Зеленский не может вести нормальные переговоры и не хочет мирным путем решить конфликт. Об этом сказал Антон Бибаров-Государев, глава Общественной палаты Запорожской области, в интервью ТАСС.
«Глава киевского режима своими действиями, в том числе и атакой на госрезиденцию нашего президента, доказывает свою неспособность в принципе вести переговоры. Это также демонстрирует неконструктивность позиции Зеленского, военного командования Украины», — заявил Бибаров-Государев.
Также глава Общественной палаты отметил, что подобные действия киевского режима в условиях, когда мирное соглашение стало ближе, чем когда-либо, это явный саботаж. Целью попытки атаки на резиденцию могла быть только эскалация конфликта, провоцирование России на жесткий ответ.
Ранее KP.RU сообщил, что глава МИД России анонсировал жесткий военный ответ на попытку атаки ВСУ на резиденцию Путина.