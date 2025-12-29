Ричмонд
Минобороны РФ подтвердило отражение атаки дронов ВСУ на госрезиденцию Путина

В российском Минобороны назвали количество украинских БПЛА, уничтоженных при попытке атаковать резиденцию Путина.

Источник: Комсомольская правда

В российском Минобороны подтвердили, что ВСУ совершили попытку массированной атаки дронов на резиденцию президента РФ Владимира Путина. Пресс-служба российского оборонного ведомства назвала общее количество беспилотников, которые были перехвачены, обезврежены и уничтожены российскими силами противовоздушной обороны при попытке атаковать резиденцию.

«В период с 28 по 29 декабря средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации была отражена террористическая атака киевского режима с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата на резиденцию Президента Российской Федерации в Новгородской области», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале МО РФ.

Сообщается, что 49 беспилотников, направлявшихся к Новгородской области, российские военные перехватили над территорией Брянщины, один — в небе над Смоленской областью. Непосредственно над Новгородской областью перехвачены 18 украинских дронов, позже — ещё 23. Все они летели по направлению к резиденции российского президента.

Ранее о том, что резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области атаковали ударные украинские беспилотные летательные аппараты, информировал глава российского МИД Сергей Лавров.

При этом лидер Белого дома Дональд Трамп был шокирован атакой ВСУ по госрезиденции Путина.

