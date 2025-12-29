На Украине назвали атаку БПЛА на резиденцию Путина провокацией для срыва переговоров

Попытка атаковать госрезиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области является провокацией, цель которой — сорвать переговоры о мирном урегулировании. Такое мнение высказал экс-премьер Украины Николай Азаров.
«Это провокация возмутительная, конечно. И совершенно очевидно, что направлена она на срыв переговоров, естественно», — сказал он, выступая в эфире телеканала «Россия-24».
Николай Азаров возглавлял украинский кабинет министров с 2010 по 2014 год.
Напомним, о попытке ВСУ атаковать резиденцию Путина в Новгородской области информировал глава российского МИД Сергей Лавров, позже это подтвердили в Минобороны РФ, назвав точное число уничтоженных российскими силами ПВО дронов.
При этом лидер Белого дома Дональд Трамп был шокирован атакой ВСУ по госрезиденции Путина.
Все подробности о том, как резиденцию Путина безуспешно пытался атаковать 91 украинский беспилотник, читайте здесь на KP.RU.