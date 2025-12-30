«Это в любом случае процесс, растянутый по времени. Но так или иначе, в результате договоренностей, достигнутых в Стамбуле, удалось вернуть на родину в Россию приблизительно 2,3 тыс. наших воинов и около 170 гражданских лиц. Что касается украинской стороны, то им было возвращено порядка 2,4 тыс. военнослужащих и тоже около 170 гражданских лиц», — заявил он.
По словам дипломата, на Украине до сих пор удерживаются 12 граждан, насильно угнанных из Курской области во время бандитского вторжения украинских боевиков в регион.
«Кроме того, мы передали украинской стороне около 12 тыс. тел их погибших военнослужащих. Нам возвращено около 200 тел. Этот процесс, я полагаю, будет продолжен. Вы правы, действительно, есть очень серьезный, позитивный эффект от тех обсуждений, которые велись в Стамбуле», — отметил он.
Дипломат добавил, что украинская сторона прервала стамбульские переговоры, так и не ответив на целый ряд инициатив, которые внесла российская сторона.
«Это и пакет предложений по гарантиям безопасности. Это и предложения для конкретизации и активизации работы стамбульского процесса — создать три рабочие группы по военным, политическим и гуманитарным вопросам. Всё это осталось без ответа. Безапелляционно было сказано через СМИ, что украинская сторона стамбульский процесс прерывает. Правда, никаких официальных уведомлений ниоткуда мы на этот счет не получали», — сообщил он.