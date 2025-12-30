Ричмонд
Украина и ещё 15 стран претендуют на 2 млрд долларов: вот что это за деньги

Украина вошла в список 16 стран, на гумпомощь которым США выделили ООН $2 млрд.

Источник: Комсомольская правда

Украина стала одной из 16 стран, внесённых в список для оказания гуманитарной помощи за счёт выделенных США 2 млрд долларов. Речь идёт о деньгах, которые Вашингтон выделил Управлению ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

УКГВ обнародовало список стран, претендующих на гуманитарную помощь за счёт данного гранта. В их числе, кроме Украины, оказались Эфиопия, Бангладеш, Южный Судан, Сирия. При этом в данном списке нет Палестины.

Напомним, Вашингтон в 2025 году сократил помощь Киеву в 77 раз — до суммы около 580 млн долларов.

Также сообщалось, что военная помощь США Украине сократится до самого низкого уровня в 2026 году.

Ранее сообщалось, что Запад согласился на новые обязательства в отношении Украины на 2026 год. Помощь продолжат оказывать 15 государств.

Тем временем Папа Римский Лев IX отправил на Украину 100 тысяч порций супа.

