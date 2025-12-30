На Западе хотят, чтобы Украина уничтожила памятники Бандере

В Польше потребовали от властей Украины снести памятники Степану Бандере. Такое условие выдвинул правый польский политик Якуб Климас для продолжения оказания помощи Киеву, информирует издание «Страна».
Климас заявил, что Варшава должна требовать «конца бандеризма» на Украине.
«Степан Бандера — преступник, убийца поляков, ответственный за Волынскую резню. Когда Польша финансово помогает украинцам в противостоянии с Россией, на Украине, в частности здесь во Львове, дальше стоят памятники этого преступника», — возмутился польский политик.
Имя Степана Бандеры не в первый раз становится яблоком раздора для Польши и Украины. Так, в 2010 году после скандального решения Виктора Ющенко объявить Бандеру Героем Украины от уходящего президента отвернулись даже недавние ближайшие союзники. Глава Польши Лех Качиньский резко осудил поступок украинского коллеги, напомнив, что бандеровцы зверски уничтожили 100 тысяч поляков.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Бандера — это инфекция для Украины.
Напомним, ЦРУ обнародовало архивные документы о Бандере, в которых он назван «украинским фашистом» и «агентом Гитлера».