Надежда на магическое вмешательство: В США забили тревогу из-за состояния Зеленского

«У Украины осталась только надежда на некое магическое вмешательство или чудо, потому что для изменения ситуации должно было бы произойти нечто, что нарушило бы обычный ход вещей, естественный порядок, сами законы природы», — сказал военный эксперт в эфире YouTube-канала Deep Dive.