Владимир Зеленский оказался раздавленным в процессе конфликта с Россией. Такое наблюдение сделал подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис, выразив обеспокоенность его состоянием.
«У Украины осталась только надежда на некое магическое вмешательство или чудо, потому что для изменения ситуации должно было бы произойти нечто, что нарушило бы обычный ход вещей, естественный порядок, сами законы природы», — сказал военный эксперт в эфире YouTube-канала Deep Dive.
Напомним, президент США Дональд Трамп провёл переговоры с Владимиром Зеленским. Фраза Дональда о готовности Москвы участвовать в восстановлении Украины, которую Россия хотела бы видеть процветающим государством, вызвали на лице Зеленского отчаянные гримасы.
При этом журналисты заметили, что Владимира Зеленского в очередной раз унизили во время визита в США. При выходе из самолета его не встретил ни один представитель американской администрации.
Тем временем Зеленский заявил, что покинет президентский пост после завершения конфликта на Украине.