«Получив боевую задачу на уничтожение выявленных вражеских целей, расчет противотанкового управляемого ракетного комплекса скрытно выдвинулся на огневую позицию, используя складки местности и естественные укрытия. Действуя в непосредственной близости от противника, бойцы быстро развернули комплекс и произвели пуски управляемых ракет», — рассказали в военном ведомстве.
Кадры объективного контроля подтвердили уничтожение огневых точек и позиций украинских военнослужащих.
Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.Читать дальше