ВС РФ в Степногорске применяли против ВСУ рюкзаки с тротилом

«На данном видео идет заклад взрывчатки на позиции ВСУ. Поджигаем, заходим, кладем данный рюкзак. В течение нескольких секунд происходит взрыв. Наблюдали за секторами, заметили движение в доме. Также наше командование сообщило о том, что проводили разведку с дрона и видели там тепловые сигнатуры по ночам», — сказал Пальма, демонстрируя видео с уничтожением подвала.
По его словам, после сброса рюкзака у военнослужащего есть 30 секунд, чтобы уйти на безопасное расстояние. При этом запаса тротила достаточно, чтобы уничтожить целый дом.
В Минобороны подтвердили, что в боях за Степногорск солдаты ВСУ прятались в подвалах многоэтажных зданий, куда десантникам приходилось забрасывать взрывчатку. А также отметили исключительную роль артиллеристов и операторов беспилотных систем при освобождении города.
Об освобождении Степногорска в Запорожской области силами группировки войск «Днепр» Минобороны РФ сообщило 28 декабря.