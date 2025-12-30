ВС РФ в Степногорске применяли против ВСУ рюкзаки с тротилом

«На данном видео идет заклад взрывчатки на позиции ВСУ. Поджигаем, заходим, кладем данный рюкзак. В течение нескольких секунд происходит взрыв. Наблюдали за секторами, заметили движение в доме. Также наше командование сообщило о том, что проводили разведку с дрона и видели там тепловые сигнатуры по ночам», — сказал Пальма, демонстрируя видео с уничтожением подвала.