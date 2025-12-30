Ричмонд
ВС РФ уничтожили гексакоптеры и пункты запуска БПЛА западнее Гуляйполя

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Расчеты ударных беспилотников группировки войск «Восток» уничтожили гексакоптеры «Баба-яга» и пункты управления беспилотниками ВСУ западнее Гуляйполя в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Операторы ударных БПЛА войск беспилотных систем группировки войск “Восток” выявили беспилотные средства противника, действовавшие западнее населенного пункта Гуляйполе Запорожской области. В ходе противодействия FPV-дронами были уничтожены тяжелые гексакоптеры типа “Баба-яга”, направлявшиеся в район Гуляйполя», — отметили в ведомстве.

Там сообщили, что западнее города операторами ударных дронов были также уничтожены пункты управления беспилотной авиацией ВСУ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше