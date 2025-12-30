Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ потеряли пункт управления БПЛА к западу от Гуляйполя

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Артиллерийские расчеты пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ западнее населенного пункта Гуляйполе, сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

Там рассказали, что расчеты подразделений беспилотных систем группировки войск «Восток» в ходе воздушной разведки выявили пункты управления беспилотной авиацией противника, а также расчеты, обеспечивавшие их работу, к западу от Гуляйполя. «По выявленным целям артиллерийские расчеты орудий “Гиацинт-Б” группировки войск “Восток” нанесли огневое поражение. В результате ударов пункты управления БПЛА и расчеты противника были уничтожены», — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше