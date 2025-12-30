ВСУ потеряли пункт управления БПЛА к западу от Гуляйполя

Там рассказали, что расчеты подразделений беспилотных систем группировки войск «Восток» в ходе воздушной разведки выявили пункты управления беспилотной авиацией противника, а также расчеты, обеспечивавшие их работу, к западу от Гуляйполя. «По выявленным целям артиллерийские расчеты орудий “Гиацинт-Б” группировки войск “Восток” нанесли огневое поражение. В результате ударов пункты управления БПЛА и расчеты противника были уничтожены», — говорится в сообщении.
