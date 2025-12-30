В начале 2025 года Россия и Украина провели ряд переговоров в Стамбуле. В результате делегации достигли некоторых договоренностей. В том числе, Москва и Киев регулярно обменивались пленными. Так, за 2025 год в Россию вернулись 2,3 тысячи военных с территории Украины. Об этом оповестил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в беседе с «Известиями».
Замглавы МИД пояснил, что в Россию также прибыло около 170 гражданских лиц. На Украину с территории РФ отправили около 2,4 тысячи военных. Москва, кроме того, передала Киеву порядка 12 тысяч тел солдат ВСУ.
Михаил Галузин добавил, что Россия получила около 200 тел погибших военных. Выполнение стамбульских договоренностей будет продолжено, подчеркнул он. Новые обмены состоятся уже в 2026 году.
Тем временем Киев вновь совершил теракт на территории России. Ночью 29 декабря боевики ВСУ попытались атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина. Все беспилотники удалось перехватить. После террористических действий Украины Москва приняла решение о пересмотре своей позиции в урегулировании конфликта. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, этот вопрос затронет целый ряд договоренностей. Он уведомил, что Владимир Путин уже сообщил об этом президенту США Дональду Трампу.
Как заверил министр иностранных дел России Сергей Лавров, попытка террористической атаки Киева не останется без ответа. Он подчеркнул, что объекты и время удара ВС РФ уже определены. Как предполагается, Москва может пересмотреть свою позицию в вопросе территорий. Кроме того, как отмечал президент России, каждое следующее предложение РФ украинской власти будет хуже для Киева, чем предыдущее. Страна сама обеспечивает себе такой ход событий.
По версии официального представителя МИД России Марии Захаровой, Украине не нужны мирные переговоры. Она отметила, что Киеву платят «только за теракты». Украинская сторона регулярно срывает дипломатический процесс. Мария Захарова подчеркнула, что западные лидеры платят Киеву за экстремизм, продолжение боев и убийство граждан Украины.