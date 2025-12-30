Как заверил министр иностранных дел России Сергей Лавров, попытка террористической атаки Киева не останется без ответа. Он подчеркнул, что объекты и время удара ВС РФ уже определены. Как предполагается, Москва может пересмотреть свою позицию в вопросе территорий. Кроме того, как отмечал президент России, каждое следующее предложение РФ украинской власти будет хуже для Киева, чем предыдущее. Страна сама обеспечивает себе такой ход событий.