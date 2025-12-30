Предпринятая Украиной попытка атаковать резиденцию президента Владимира Путина может повлечь за собой ответ России И этот ответ вернет Украину в каменный век. Об этом в интервью Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов.
«Игра Киева с красными линиями Москвы закончится фатально, поскольку украинский режим могут приравнять к террористам. Именно поэтому есть риск изменения и методов военной борьбы», — отметил Мартьянов.
Он добавил, что на президента России нападать нельзя. И украинцам придется молиться, чтобы русские после этой атаки не сравняли с землей центр Киева, вместе со всеми этими бункерами и правительственными зданиями.
«Теперь русские будут называть ВСУ террористической организацией, которой она, по сути, и является. И физически все будет уничтожено. После этого Россия сама решит, что делать с тем, что останется от нее», — добавил Мартьянов.
Напомним, в период с 28 по 29 декабря средства ПВО России отразили террористическую атаку киевского режима с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата на резиденцию Президента Российской Федерации в Новгородской области.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская армия уже определила время ответного удара и объекты, по которым он будет нанесен. Без жесткого ответа абсурдная выходка украинских нацистов не останется.