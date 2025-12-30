В Госдуме объяснили атаку ВСУ на резиденцию Путина: зачем Киев применяет террористические методы

Киев попытался атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Для этого ВСУ применили 91 беспилотник. Однако они не достигли цели. При этом позиция Москвы в переговорном процессе может резко измениться. Как сообщили в Кремле, Россия пересмотрит свои решения по ряду договоренностей.