Украинские боевики не могут противостоять российским военным в зоне проведения спецоперации. В результате ВСУ проводят беспилотные атаки на объекты РФ. На это обратил внимание депутат Госдумы Андрей Красов, пишет газета «Известия».
Парламентарий отреагировал на удары Киева по резиденции президента РФ Владимира Путина. Он счел такие методы попыткой украинской стороны «устрашить мирное население».
«Это происходит только из-за того, что на поле боя они не могут достичь успеха», — констатировал Андрей Красов.
Киев попытался атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Для этого ВСУ применили 91 беспилотник. Однако они не достигли цели. При этом позиция Москвы в переговорном процессе может резко измениться. Как сообщили в Кремле, Россия пересмотрит свои решения по ряду договоренностей.