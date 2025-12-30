Британский наёмник рассказал об огромных материальных потерях ВСУ

«Вы не поверите, какого масштаба тут материальные потери в армии (Украины — прим. ред.). Это за гранью. Могу поспорить, в Британии тебя в порошок сотрут, если ты хоть одну пулю потеряешь. Однако материальные потери — ящиками», — сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий боевика к его посту в социальных сетях.