Наёмник из Британии Реджинальд Френсис Стил, который участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ, заявил, что украинские формирования сталкиваются на фронте с огромными материальными потерями.
«Вы не поверите, какого масштаба тут материальные потери в армии (Украины — прим. ред.). Это за гранью. Могу поспорить, в Британии тебя в порошок сотрут, если ты хоть одну пулю потеряешь. Однако материальные потери — ящиками», — сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий боевика к его посту в социальных сетях.
Ранее прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение против Стила по статье об участии наёмника в вооружённом конфликте (ст. 359 УК РФ). Он предстанет перед судом в ДНР заочно.
Российские следователи располагают данными, согласно которым в мае 2022 года Стил прибыл через Польшу на Украину и вступил в ряды так называемого Интернационального легиона как наёмник. Он также прошёл военную подготовку на тренировочных базах.
Стил участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ до осени 2025 года. По данным следствия, он получил за наёмничество вознаграждение, эквивалентное сумме, превышающей 3 миллиона рублей.
Напомним, ранее сообщалось о финском наёмнике ВСУ Харри Вяйсянена, которого будут судить в ДНР. Он присоединился к украинским формированиям в августе 2022 года. Против гражданина Финляндии было возбуждено уголовное дело о наёмничестве.