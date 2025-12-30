Военное украинское руководство в декабре компенсировало большие потери неквалифицированными кадрами. Это повлияло на продвижение российских сил в зоне проведения СВО и потерю Киевом нескольких ключевых стратегических населенных пунктов. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.
«ВС РФ освобождены ключевые и стратегически важные населенные пункты, которые позволят подготовить плацдармы для дальнейшего продвижения», — сказал он.
Общий же вывод анализа ситуации на передовой, добавил Марочко, заключается в том, что украинские войска деградировали.
Накануне в Минобороны России сообщили об освобождении донецкого села Диброва подразделениями группировки войск «Запад».
А 27 декабря президенту России Владимиру Путину доложили, что группировка «Восток» российской армии освободила Гуляй-Поле.