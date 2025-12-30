В декабре ВСУ потеряли ряд населенных пунктов: какие возможности открываются для ВС РФ

Военное украинское руководство в декабре компенсировало большие потери неквалифицированными кадрами. Это повлияло на продвижение российских сил в зоне проведения СВО и потерю Киевом нескольких ключевых стратегических населенных пунктов. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.