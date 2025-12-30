Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночью 30 декабря в Харькове и Одессе прогремели взрывы

Украинские власти не комментируют удары по Одессе и Харькову ночью 30 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В двух городах Украины, Одессе и Харькове, ночью 30 декабря прогремели взрывы. Об этом в Telegram-канале сообщило местное издание «Новости. Live».

Журналисты не стали сообщать подробности произошедшего. Власти на местах также хранят молчание на этот счет.

Длительное отсутствие электроснабжения в Одессе возмущает горожан. Накануне они в очередной раз вышли на протест и перекрыли дорогу на фоне отключения света.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили об ударе по контейнеровозу с военными грузами в Одессе. Также на судне находились, в числе прочего, беспилотные летательные аппараты, безэкипажные катера и ряд боеприпасов. Всего на судне находилось около сотни контейнеров с подобными грузами.