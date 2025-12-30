Ночью 30 декабря в Харькове и Одессе прогремели взрывы

Ранее в Министерстве обороны России сообщили об ударе по контейнеровозу с военными грузами в Одессе. Также на судне находились, в числе прочего, беспилотные летательные аппараты, безэкипажные катера и ряд боеприпасов. Всего на судне находилось около сотни контейнеров с подобными грузами.