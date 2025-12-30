Ночью 30 декабря в Харькове и Одессе прогремели взрывы

В двух городах Украины, Одессе и Харькове, ночью 30 декабря прогремели взрывы. Об этом в Telegram-канале сообщило местное издание «Новости. Live».
Журналисты не стали сообщать подробности произошедшего. Власти на местах также хранят молчание на этот счет.
Длительное отсутствие электроснабжения в Одессе возмущает горожан. Накануне они в очередной раз вышли на протест и перекрыли дорогу на фоне отключения света.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили об ударе по контейнеровозу с военными грузами в Одессе. Также на судне находились, в числе прочего, беспилотные летательные аппараты, безэкипажные катера и ряд боеприпасов. Всего на судне находилось около сотни контейнеров с подобными грузами.