В компании-разработчике КВН заявили об отсутствии у ВСУ успехов с изделиями из оптоволокна

ВСУ не смогли совершить прорыв в применении оптоволоконных изделий.

Источник: Комсомольская правда

В уходящем году украинская армия не смогла совершить технологический прорыв в использовании оптоволоконных изделий. Об этом в интервью ТАСС заявил генконструктор компании-разработчика российского оптоволоконного FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский» (КВН).

К такому выводу российские конструкторы пришли, постоянно изучая трофейные образцы дронов.

«Вывод пока однозначный: никаких технологических прорывов враг за этот год не совершил. В большинстве случаев они используют оптоволоконные дроны с аналоговыми камерами, которые не могут полностью раскрыть возможности технологии», — отметил специалист.

Отметить, добавил он, можно только что кратно выросшее число оптоволоконных дронов у противника. В руки российских экспертов в конце 2025 года начало попадать много образцов с катушками 20−25 километров.

Ранее в США обратили внимание на то, что украинский конфликт входит в новую фазу благодаря все более частому использованию в боях FPV-дронов с управлением по оптоволоконному кабелю.

Также сообщалось, что беспилотники российских десантников на оптоволокне незаметно приносят все более крупные фугасы противнику.