Военнослужащие украинских формирований отказываются идти в контратаки на харьковском направлении, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер» (СВ).
«В связи с этим противник активно укрепляет оборонительные позиции и минирует подступы к своим позициям дистанционным способом», — уточняется в публикации.
Также, по данным авторов сообщения, в районе Меловое-Хатнее был нанесён удар с воздуха по пункту дислокации 129-й тяжёлой механизированной бригады ВСУ. Кроме того, стало известно, что на этом направлении российские войска продвинулись по лесопосадкам на 600 метров на семи участках.
Напомним, ранее появилась информация о том, что в лесу юго-западнее села Лиман в Харьковской области удалось сорвать контратаку украинских формирований. Попытку вернуть потерянные позиции предприняли подразделения 120-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. В ходе боя половина солдат из украинской штурмовой группы была ликвидирована. Оставшаяся часть военнослужащих ВСУ получила ранения.
25 декабря также сообщалось, что российские войска уничтожают технику и украинских боевиков, окружённых на левом берегу реки Оскол на купянском направлении. В Министерстве обороны РФ уточняли, что удары по противнику наносятся операторами БПЛА 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии группировки войск ВС России «Запад».