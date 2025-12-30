Ричмонд
ВСУ придумали способ выжить в Харьковской области, боясь идти в контратаки

ВСУ отказываются идти в контратаки в Харьковской области.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Украины СУ отказываются идти в атаку на участке передовой в Меловом-Хатнем в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

«В подразделениях ВСУ военнослужащие отказываются идти в контратаки», — отметили собеседники агентства.

Потому украинские военные начли активно укреплять свои позиции и минируют подступы к позициям дистанционно.

Ранее сообщалось, что военное украинское руководство в декабре компенсировало большие потери неквалифицированными кадрами. Это повлияло на продвижение российских сил в зоне проведения СВО и потерю Киевом нескольких стратегических населенных пунктов.

На этом фоне Юрий Ушаков, советник президента Российской Федерации, призвал руководство Украины к оперативному принятию решения по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе, учитывая сложившуюся обстановку на линии боевого соприкосновения.

