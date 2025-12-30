Операторы дронов Вооруженных сил Украины запускали беспилотники прямо во дворах многоэтажных домов в Красноармейске Донецкой Народной Республики. Об этом РИА Новости рассказала беженка Галина Кулик.
«Когда пришли у нас в подвал, в бомбоубежище, пришли ВСУ. Это дронщики были, во дворе запускали», — сказала женщина.
27 декабря президенту России Владимиру Путину сообщили, что армия России освободила Димитров, Гуляйполе и Степногорск. А на момент проведения совещания Вооруженные Силы России взяли под контроль половину городской застройки в Константиновке.
Ранее сообщалось, что украинские боевики запускают дроны с крыш многоэтажек Димитрова. Российский военные были вынуждены бить по противнику, находящемуся на жилых зданиях.