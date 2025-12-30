Боец Сергей Вишневский из Усть-Кута погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Сергей Вишневский из Усть-Кута. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, прощание с защитником Отечества состоится 31 декабря.
— Военнослужащий пал во время выполнения боевых задач 2 июля 2025 года. Его похоронят на аллее Героев, погибших «за ленточкой», — говорится в сообщении администрации.
Сергею Вишневскому было 49 лет. В памяти родных и друзей он навеки останется отважным героем, смелым и мужественным.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что военнослужащий Александр Максимович из Байкальска героически погиб в зоне СВО.