Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец Сергей Вишневский из Усть-Кута погиб в зоне СВО

Прощание с героем состоится 31 декабря.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Сергей Вишневский из Усть-Кута. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, прощание с защитником Отечества состоится 31 декабря.

— Военнослужащий пал во время выполнения боевых задач 2 июля 2025 года. Его похоронят на аллее Героев, погибших «за ленточкой», — говорится в сообщении администрации.

Сергею Вишневскому было 49 лет. В памяти родных и друзей он навеки останется отважным героем, смелым и мужественным.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что военнослужащий Александр Максимович из Байкальска героически погиб в зоне СВО.