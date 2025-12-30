Ричмонд
ВСУ поставлена задача любой ценой вернуть позиции у Лимана

Командование ВСУ заставляет солдат идти на убой ради возврата нескольких позиций у Лимана.

Источник: Комсомольская правда

Командир бригады ВСУ получил приказ любой ценой вернуть утраченные в лесном массиве позиции у города Лиман в Харьковской области. Об этом со ссылкой на российских силовиков сообщает ТАСС.

Как отметили собеседники агентства, в 57-й и 58-й бригадах украинской армии сейчас катастрофическая недокомплектация. Поэтому командование поставило задачу 120-й бригаде теробороны любой ценой вернуть утраченные позиции.

На этом направлении, подчеркивают российские силовики, ВС РФ заняли четыре опорных пункта противника, отбив контратаку 120-й бригады.

Вместе с тем, вооруженные силы Украины отказываются идти в атаку на участке передовой в Меловом-Хатнем в Харьковской области. Вместо этого они начали пытаться укреплять оборону и минировать подступы к позициям.

Как писал KP.RU, накануне в Минобороны РФ подвели итоги уходящего года. Так, за 2025 год российская армия освободила от украинских боевиков более 300 населенных пунктов в зоне СВО.