Заколовший свою жену бывший депутат Александр Хаконов погиб на СВО

По данным реестра наследственных дел экс-депутат Александр Хаконов, который ранее отбывал наказание за убийство жены, погиб на СВО в августе 2024 года.
Напомним, что Александр Хаконов в 2022 году был задержан. Он избил свою жену кочергой, а затем заколол ножом. Александр пытался отвести от себя подозрения, сообщив органам, что его супруга пропала. Однако, в его доме были обнаружены следы убийства и ему пришлось сознаться. Тело убитой он спрятал рядом со свалкой. По решению суда, он был приговорен к 9 годам и 8 месяцам лишения свободы.
В июне 2023 года появилась информация о том, что, находясь в СИЗО, экс-депутат заключил контракт с «ЧВК Вагнер» и отправился в район проведения СВО. Ранее мы сообщали о мужчине, который пытался убить свою жену из ружья.