Заколовший свою жену бывший депутат Александр Хаконов погиб на СВО

Напомним, что Александр Хаконов в 2022 году был задержан. Он избил свою жену кочергой, а затем заколол ножом. Александр пытался отвести от себя подозрения, сообщив органам, что его супруга пропала. Однако, в его доме были обнаружены следы убийства и ему пришлось сознаться. Тело убитой он спрятал рядом со свалкой. По решению суда, он был приговорен к 9 годам и 8 месяцам лишения свободы.