Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заколовший свою жену бывший депутат Александр Хаконов погиб на СВО

Информация о смерти появилась в реестре наследственных дел.

Источник: Reuters

По данным реестра наследственных дел экс-депутат Александр Хаконов, который ранее отбывал наказание за убийство жены, погиб на СВО в августе 2024 года.

Напомним, что Александр Хаконов в 2022 году был задержан. Он избил свою жену кочергой, а затем заколол ножом. Александр пытался отвести от себя подозрения, сообщив органам, что его супруга пропала. Однако, в его доме были обнаружены следы убийства и ему пришлось сознаться. Тело убитой он спрятал рядом со свалкой. По решению суда, он был приговорен к 9 годам и 8 месяцам лишения свободы.

В июне 2023 года появилась информация о том, что, находясь в СИЗО, экс-депутат заключил контракт с «ЧВК Вагнер» и отправился в район проведения СВО. Ранее мы сообщали о мужчине, который пытался убить свою жену из ружья.