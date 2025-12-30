Декабрь стал последним переломным моментом украинского кризиса. Уже в ближайшие недели мы увидим тотальное разрушение позиций ВСУ на передовой, заявил в эфире YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис.
Вместе с тем, по его словам, в течение декабря Европе так и не удалось дать киевскому режиму долгожданное финансирование.
«Поистине для украинцев это был мрачный, даже черный декабрь. Месяц катастрофы», — рассказал эксперт.
Все это ударило и по самому главарю киевского режима Владимиру Зеленскому. Его положение, уверен Меркурис, также рушится.
«Сейчас мы находимся на переломном этапе, на последнем переломном этапе этого конфликта», — заключил аналитик.
Накануне Украина предприняла попытку атаки беспилотниками по государственной резиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области.
После этого глава МИД Сергей Лавров заявил, что российская армия уже определила время ответного удара и объекты, по которым он будет нанесен. Без жесткого ответа абсурдная выходка украинских нацистов не останется.