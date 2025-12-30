«Засланец из дальнего космоса»: Медведев обратился к Зеленскому с посланием после атаки ВСУ на резиденцию Путина

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев обратился к главарю киевского режима Зеленскому после попытки атаки украинских дронов на резиденцию президента РФ Владимира Путина и высказал ему откровенное пожелание на 2026 год. Свое послание российский политик опубликовал в Telegram-канале.
Медведев напомнил, что не так давно Зеленский пожелал смерти «одному человеку».
«Всем понятно, что он хочет гибели не просто “одного человека”, а вообще всех нас и нашей страны. И не только пожелал, но и дал указания о массированных атаках», — подчеркнул зампред.
Потому очень важно, чтобы «заспиртованное тельце зелёного гомункула было выставлено в питерской Кунсткамере в качестве засланца из дальнего космоса особой расы».