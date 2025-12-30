Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что без помощи США его страна не сможет одержать победу в текущем конфликте.
По его словам, ключевым фактором остается американская помощь в сфере противовоздушной обороны и поставок вооружений, а особенно ракет ПВО.
«Если мы говорим о том, сможем ли мы победить без американской поддержки, — нет. Мы не можем», — сказал он в беседе с Fox News.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что победа России в специальной военной операции неизбежна. Как писал сайт KP.RU, глава государства отметил, что такому процессу способствуют единство и сплоченность народа, а также мужество и героизм российских бойцов.
Накануне в Минобороны РФ подвели итоги уходящего года в зоне СВО. Так, российская армия в 2025 году освободила от боевиков ВСУ свыше 300 населенных пунктов, в том числе 11 крупных городов. Потери ВСУ за год составили порядка 500 тысяч военнослужащих.