Кубань пережила 9 часов атаки дронами ВСУ ночью

БПЛА пытались атаковать регион с 22:30 29 декабря, РСЧС предупреждали о риске падения беспилотников и призывали укрыться в комнатах без окон. Ночная атака дронами ВСУ на Кубань стала очередной в серии массированных ударов. Краснодарский край ежедневно подвергается атакам со стороны ВСУ, прилеты приводят к повреждению домов мирных жителей и разрушениям инфраструктуры.
