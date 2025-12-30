Ричмонд
Кубань пережила 9 часов атаки дронами ВСУ ночью

В Краснодарском крае отменили сигнал «Беспилотная опасность» после 7 утра 30 декабря после 9-часовой угрозы.

БПЛА пытались атаковать регион с 22:30 29 декабря, РСЧС предупреждали о риске падения беспилотников и призывали укрыться в комнатах без окон. Ночная атака дронами ВСУ на Кубань стала очередной в серии массированных ударов. Краснодарский край ежедневно подвергается атакам со стороны ВСУ, прилеты приводят к повреждению домов мирных жителей и разрушениям инфраструктуры.

