Атака украинских беспилотников на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области указывает на возможную причастность к этому Евросоюза. Об этом заявил бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн в соцсети X.
«Мои два цента: Трамп хочет мира, Путин хочет мира, Зеленский делает все, что ему указывают представители ЕС», — подчеркнул он.
Как писал сайт KP.RU, в ночь на 29 декабря киевский режим попытался атаковать дронами государственную резиденцию российского лидера в Новгородской области. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в общей сложности для нападения было использовано 91 БПЛА. Также дипломат подчеркнул, что Россия уже определила время ответного удара и объекты, по которым он будет нанесен.
В свою очередь глава Белого дома заявил, что узнал о попытке украинской атаки на резиденцию российского лидера и разозлился на это.