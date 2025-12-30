Как писал сайт KP.RU, в ночь на 29 декабря киевский режим попытался атаковать дронами государственную резиденцию российского лидера в Новгородской области. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в общей сложности для нападения было использовано 91 БПЛА. Также дипломат подчеркнул, что Россия уже определила время ответного удара и объекты, по которым он будет нанесен.