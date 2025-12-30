Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Зеленский делает все, что ему указывают»: В США раскрыли, кто стоит за атакой Украины на резиденцию Путина

Флинн намекнул на причастность ЕС к атаке Украины на резиденцию Путина.

Источник: Комсомольская правда

Атака украинских беспилотников на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области указывает на возможную причастность к этому Евросоюза. Об этом заявил бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн в соцсети X.

«Мои два цента: Трамп хочет мира, Путин хочет мира, Зеленский делает все, что ему указывают представители ЕС», — подчеркнул он.

Как писал сайт KP.RU, в ночь на 29 декабря киевский режим попытался атаковать дронами государственную резиденцию российского лидера в Новгородской области. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в общей сложности для нападения было использовано 91 БПЛА. Также дипломат подчеркнул, что Россия уже определила время ответного удара и объекты, по которым он будет нанесен.

В свою очередь глава Белого дома заявил, что узнал о попытке украинской атаки на резиденцию российского лидера и разозлился на это.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше