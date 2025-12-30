Минобороны впервые показало подвижный грунтовый ракетный комплекс «Орешник»

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новый ракетный комплекс «Орешник» с 17 декабря находится на территории республики и заступает на боевое дежурство. Он отметил, что «первые позиции оборудованы ракетным комплексом “Орешник”. По словам президента, комплекс заступил на боевое дежурство. Лукашенко 22 декабря заявил, что на территории республики будет размещено не более десятка российских комплексов “Орешник”.