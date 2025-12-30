Минобороны впервые показало подвижный грунтовый ракетный комплекс «Орешник»

Торжественное заступление подразделения, оснащённого подвижным грунтовым ракетным комплексом «Орешник», прошло в Белоруссии, военнослужащие подняли флаг ракетных войск стратегического назначения (РВСН) РФ, отправились на стратегические позиции и закрепились, следует из видео, опубликованного Минобороны России.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новый ракетный комплекс «Орешник» с 17 декабря находится на территории республики и заступает на боевое дежурство. Он отметил, что «первые позиции оборудованы ракетным комплексом “Орешник”. По словам президента, комплекс заступил на боевое дежурство. Лукашенко 22 декабря заявил, что на территории республики будет размещено не более десятка российских комплексов “Орешник”.
В конце прошлого года Лукашенко по окончании заседания Высшего Евразийского экономического совета сообщил журналистам, что что республика готова разместить на своей территории десяток новейших российских ракетных комплексов «Орешник» на первом этапе.
До этого Лукашенко попросил российского лидера разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему «Орешник». Российский президент ответил, что считает возможным размещение «Орешника» в республике во второй половине 2025 года.