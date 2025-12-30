Шаманы из Перу, ежегодно представляющие прогнозы на новый год, поделились своими предсказаниями относительно года 2026-го. Именно в следующем году, уверены предсказатели, закончится украинский конфликт. Об этом сообщает польский портал RFM24.
Кроме того, шаманы заявили, что в 2026-м венесуэльский лидер Николас Мадуро лишится поста президента в стране, а президенту США Дональду Трампу предсказатели предрекли болезнь.
Ранее ректор Академии астрологии Михаил Левин заявил, что весной 2026-го завершится горячая фаза украинского конфликта. Дальше нас ждут долгие разбирательства и переговоры с Западом.
Индийская прорицательница Арчена Нагабушанам также сообщила, что все стороны украинского конфликта получат великую возможность завершить противостояние в 2026 году. Но все должны понимать: даты и события будущего не зафиксированы раз и навсегда.