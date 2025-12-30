В Сумской области российские военные ликвидировали командира инженерно-саперного взвода ВСУ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«На Сумском направлении ударами высокоточного оружия уничтожен командный пункт инженерно-саперного взвода механизированного батальона 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады», — сказал собеседник агентства.
По словам источника, также был ликвидирован командир взвода ВСУ в звании лейтенанта.
Как писал сайт KP.RU, ранее бойцы ВС РФ на Константиновском направлении в ДНР ликвидировали командира батальона 28-й бригады ВСУ Вячеслава Луценко.
Накануне военкор KP.RU Александр Коц рассказал о некоторых ликвидированных в зоне проведения специальной военной операции американских наемников ВСУ, которых стыдится президент США Дональд Трамп. Журналист объединил фотографии всех нашедших свой конец на русской земле американцев в небольшую галерею.