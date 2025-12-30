ВСУ потеряли до 200 военных в зоне группировки войск «Север»

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Бариловка, Грабовское, Искрисковщина и Павловка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Веселое и Старица Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.