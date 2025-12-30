Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Запада» за сутки

«Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Глушковка, Купянск-Узловой, Подолы Харьковской области, Дробышево, Ильичевка и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике.
«Всего в зоне ответственности группировки войск “Запад” потери противника составили более 190 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, орудие полевой артиллерии и 18 автомобилей. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов», — добавили в МО РФ.