ВСУ потеряли до 220 военных в зоне работы группировки «Южная» за сутки

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Бересток, Закотное, Константиновка, Миньковка, Николаевка, Славянск и Степановка Донецкой Народной Республики.», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, восемь боевых бронированных машин, 16 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, а также два склада боеприпасов и материальных средств.