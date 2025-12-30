Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Востока» за сутки

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Братское, Покровское Днепропетровской области, Барвиновка, Новое Поле и Терноватое Запорожской области», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 10 автомобилей.