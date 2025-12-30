Ричмонд
ВСУ за сутки потеряли более 470 боевиков в зоне действий «Центра»

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, уничтожили за сутки более 470 военнослужащих ВСУ, три бронетранспортера производства стран НАТО, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия, сообщило во вторник Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Гришино, Новоалександровки, Нового Донбасса, Торецкого, Шевченко Донецкой Народной Республики, Новопавловки и Новоподгородного Днепропетровской области. Потери противника составили более 470 военнослужащих, три бронетранспортера производства стран НАТО, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия», — говорится в сообщении министерства.

