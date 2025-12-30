ВСУ за сутки потеряли более 470 боевиков в зоне действий «Центра»

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Гришино, Новоалександровки, Нового Донбасса, Торецкого, Шевченко Донецкой Народной Республики, Новопавловки и Новоподгородного Днепропетровской области. Потери противника составили более 470 военнослужащих, три бронетранспортера производства стран НАТО, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия», — говорится в сообщении министерства.